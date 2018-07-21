Akın İpek'in İngiltere'deki ikinci duruşması Eylül'de

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ davası sanığı Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere Kraliyet Bassavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığını ve kefalet ile serbest bırakıldığını bildirirken, İçişleri Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı.

Başsavcılığın AA muhabirine verdiği yazılı bilgiye göre, İpek, 23 Mayıs’ta Türkiye’nin iade talebi kapsamında gözaltına alınarak Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme 50 bin sterlin kefalet ile serbest bıraktığı İpek’in pasaportuna el koyarken, her geceyi mahkemeye beyan ettiği ikamet adresinde geçirmesini şart koştu.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık kalması koşulunu getirdi. Açıklamada, İpek'in eylül ayında yeniden mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı da İpek'in gözaltına alındığı bilgisini doğruladı.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan uygulmalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

"Fetullah Gülen'in bir gülüşüne servetimi bağışlarım" diyen firari FETÖ'cü işadamı Hamdi Akın İpek, ilk olarak Londra'da ev hapsine alındı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörlerinden Koza Holding'in eski sahibi İpek, İngilitere'de mahkemenin aldığı karar doğrultusunda gündüz Londra dışına çıkamayacağı ve evinden başka bir yerde konaklayamayacağı belirtilmişti. Ayrıca İpek'in pasaportuna el konulmasına, cep telefonunun 24 saat açık olmasına karar verilmişti.

İngiliz The Times gazetesinin dün gece servise koyduğu haberde de İpek’in gözaltına alındığı bildirildi. Haberde gözaltı kararının, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili İngiltere’de yapılan ilk adli işlem olduğuna dikkat çekilirken “Erdoğan’ı eleştiren Hamdi Akın İpek iade talebinin ardından gözaltına alındı” başlığı kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2018, 17:00