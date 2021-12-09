Aktivistlerin Zemmour taraftarlarınca darbedilmesine soruşturma

Fransa basınındaki haberlere göre, Bobigny Savcılığı, Zemmour'un başkent Paris'in Villepinte semtinde pazar günü düzenlediği mitingde, aktivistlerin Zemmour'un taraftarlarınca dövülmesine yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında mitingdeki güvenlik kameraları detaylı incelenecek.

Savcılık, bir kişi hakkında da mitingde Zemmour'u bileğinden hafif yaraladığı şüphesiyle başka bir soruşturma açtı.

Şüpheliye soruşturma süresince, yaşadığı bölgeden ayrılması, silah tutması veya taşıması ve Zemmour'a yaklaşması yasaklandı.

Öte yandan Eric Zemmour, dün düzenlediği basın toplantısında, ırkçılık karşıtı aktivistlerin mitingine gelmesini "kışkırtıcı" şeklinde niteledi.

Aktivistler darbedilmişti

Zemmour'un Paris yakınlarındaki Villepinte fuar merkezinde pazar günü düzenlediği ilk mitingi olaylı geçmiş, aşırı sağcı adayın taraftarları alana gelen ve üzerlerinde "ırkçılığa hayır" sloganları yazılan aktivistlere saldırmış, birçoğunu yaralamıştı.

Ayrıca mitingde yuhalanan ve fiziksel saldırıya uğrayan çok sayıda basın mensubu alandan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kampanya ekibi ise Zemmour'un sahneye çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekilmesi sonucu yaralandığını ve 9 gün iş göremezlik raporu aldığını açıklamıştı.

İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayınladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı.

Fransa'da seçimin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.