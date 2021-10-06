Alkolsüz bölgeler giderek genişliyor

Brüksel şehrinin merkezindeki 'alkolsüz bölge' bir kez daha genişletildi. Bir süredir turistik merkezde güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla birkaç meydan cadde ve sokaktan oluşan 'alkolsüz bölge' artık neredeyse 'eski şehir' denilen bölgenin tamamını kapsıyor.

5 Ekim Salı gününden itibaren yürürlüğe giren yasağa göre kamusal alanda alkol tüketimi mümkün olmayacak. Bu yasağa sadece sert alkollü içkiler değil, damıtılmış, fermente edilmiş veya karıştırılmış her tür alkol bu sınırlamaya dahil. Bira, şarap veya farklı içeceklere karıştırılmış düşük alkollü içeceklerin hepsi yasak kapsamında.

Halka açık yerlerde alkol tüketmenin son bulması içkili mekanların da işine geliyor çünkü insanların Covid-19 döneminden bu yana kapalı alanlara olan ilgisi azalmış durumdaydı. Önlemleri kademeli olarak gevşeten Belçika'da halk yeniden kapalı mekanları kullanmaya başladı.

Uasak haftanın yedi günü, günde 24 saat uygulanacak.

Mekanın dışındaki oturma yerlerinde ve teraslarda serbest

Yetkililer, alkol lisansı olan yerlerin terasında ve mekan önündeki masalarda otururken alkollü içki içilmesine izin verildiğini vurguluyor. Yani mekanlara ait yerlerde otururken içmenin önünde herhangi bir engel yok.

Büksel Belediyesi'nden yapılan açıklamada alkolsüz alanın genişletilmesinin nedeni; ilk yasağın sebebi olan 'kullanımının neden olduğu rahatsızlığın', yasağın uygulanmasından bu yana yakında bulunan yerlere ve sokaklara kaymış olması.

Yasağa uymayanlara, 350 euroya kadar idari para cezası verilecek.

Kaynak: Euronews