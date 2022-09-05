Alman askerler Litvanya sınırını geçti

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi planı kapsamında Alman askerleri, Litvanya'nın Klaipeda kentine ulaştı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirvede, NATO'nun doğu kanadındaki güçlerini arttırma kararı almıştı.

Yaklaşık 100 zırhlı piyade mensubu askerle 40 kadar askeri araçtan oluşan konvoy, liman kenti Klaipeda'dan Litvanya'nın Jonava bölgesine hareket ederek Rukla'da görev yapacak.

Anlaşma çerçevesinde Almanya, Litvanya'daki üç ila beş bin askerden oluşan muharebe tugayına öncülük edecek.

Litvanya'da görev yapacak Alman Birinci Tank Tümeni'nden Tuğgeneral Christian Nawrat, "NATO'nun taahhüdü hızlı oldu. Doğu kanadının güvenliği için oldukça fazla çaba sarf ettik." ifadesini kullandı.

Ayrıca Nawrat, "İleri komuta unsuru Litvanya'da kalıcı olarak kalacak. 41'inci Tugay'ın sorumluluğu önümüzdeki yılın yazına kadar sürecek. Daha sonra Almanya'dan gelecek bir başka tugayla rotasyona devam edileceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Litvanya'da konuşlandırılan NATO ileri kuvvetler taburuna bağlı muharebe grubu, bu ülkedeki güçlerini arttırma çabası devam edecek olan Almanya tarafından idare ediliyor.

Kaynak: Euronews