Alman askerlerin ekipman eksiği var

Högl, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, askerlerin miğferlere, gaz maskelerine, botlara, çoraplara ve sırt çantasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, askerlerin kişisel ihtiyaçları için 2,4 milyar avro ayrıldığını anımsattı.

2025'e kadar her askerin kişisel ekipmana sahip olması gerektiğini dile getiren Högl, "Bu yavaş yavaş başlıyor. Bu hafta Baden-Württemberg eyaletinde Donaueschingen'deki avcı taburunu ziyaret ettim. Oraya ilk önce çoraplar geldi. Ancak gelecek hafta Mali'ye nakledilecek 43 askerin pantolonları ve ceketleri eksik. Bu kabul edilemez bir durum." ifadesini kullandı.

Eva Högl, NATO görevi kapsamında Litvanya'da görevde bulunan tank taburundaki askerlerin de koruyucu yeleği olmadan görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Alman ordusunun 20 milyar avro değerinde mühimmat eksiği de bulunduğunu anlatan Högl, bunun ordunun modernizasyonu için ayrılan özel bütçede yer almamasını eleştirdi.

Högl, söz konusu meblağın şimdi zorluklarla her yıl savunma bütçesinden finanse edilmesi gerektiğini kaydetti.

Eva Högl, mühimmat depolarındaki eksikliklerin bu yasama yılında tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, "Çok az mühimmat depomuz da var. Bunların yapım planlanmasına şimdi başlanması lazım." dedi.

Askerlerine yeterince teçhizat sağlamayan bir ordunun cazip bir işveren olup olmadığının sorulması üzerine Högl, "Hayır. İstediğimiz kadar çok müzik ve Youtube videosu çekebiliriz, ancak gençlerin çoğu askerlerden Alman ordusunun nasıl bir yer olduğunu duyduğu için geliyor. Eski konaklama yerlerinden, hijyen nedeniyle kapatılmak üzere olan askeri mutfaklardan, çocuk bakımının, spor tesislerinin eksikliğinden bahsedildiğinde Alman ordusu cazip değil. Gençler lüks istemiyorlar, ancak onlar için düzgün konaklama yerleri, kablosuz internet ağı ve tiksinti duymayacakları duşlar olmalı." yanıtını verdi.

Alman ordusunda 20 bin asker açığı olduğuna işaret eden Högl, bu açığın ekipman eksikliğinden daha kötü bir durum olduğunu, yeterince personel olmadığında silahların da işe yaramayacağını belirtti.