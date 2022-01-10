Alman Bakan Faeser'dan aşırı sağcılık açıklaması

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede demokrasi ve çoğulcu toplum için en büyük tehdidin aşırı sağcılık olduğunu söyledi.

Faeser, Alman Memurlar Birliğinin (DBB) düzenlediği toplantıda, içişleri bakanı olarak görevinin her türlü aşırılığa karşı çıkmak olduğunu belirtti.

"Ancak şu anda demokrasimiz ile açık ve çoğulcu toplumumuz için en büyük tehdit aşırı sağcılıktır." ifadesini kullanan Faeser, bu tehdidi kimsenin hafife almaması istedi.

Faeser, "anayasa düşmanlarını" daha hızlı bir şekilde kamu görevinden uzaklaştıracaklarını aktararak, anayasaya sağlam bir şekilde bağlı olmayanların devlet dairelerinde yeri olmadığını vurguladı.

Bu kişilerin görevden uzaklaştırılmalarının çoğu zaman uzun sürdüğü izlenimini taşıdığını belirten Faeser, bu konuda daha hızlı ve kararlı harekete geçilmesi için ülkede çerçeve koşulların belirlenmesi gerektiğini kaydetti.