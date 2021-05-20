Alman bakan istifa etti

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı ve bir sonraki seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin Berlin Belediye Başkanı adayı Franziska Giffey, kendisine yöneltilen intihal suçlamaları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Giffey, "Son günlerde 2010'daki (doktora) tezimle ilgili yenilenen bir tartışma oldu. Hükümetin, partimin ve halkın, meselenin açıklığa kavuşturulmasını görmeye hakkı var. Şansölyeden beni bakanlık görevinden almasını istemeye karar verdim." dedi.

Berlin Free Üniversitesi, kısa süre önce Bakan Giffey'in "Avrupa Birliği" üzerine yazdığı doktora teziyle ilgili üçüncü kez araştırma yapmış ve Giffey'den suçlamalarla ilgili açıklama talebinde bulunmuştu.

Ancak üniversitenin üçüncü kez yaptığı soruşturmanın sonucu henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Alman Bakan, suçlamalar artık doktora unvanını kullanmayacağını dile getirmişti.

"Söylediklerime sadık kaldım, tez çalışmamı yeteneklerim ve vicdanımın en iyisi olarak yaptım." diyen Giffey "Hatalar yapmışsam pişman olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Angela Merkel'in potansiyel halefi olarak görülen Savunma Bakanı Karl-Theodor von Guttenberg, doktora tezinin bir bölümünü kopyaladığını (intihal yaptığını) kabul ettikten sonra 2011'de istifa etmişti.

Almanya'da daha önce de üst düzey yetkililer, intihal hadisesinin ardından siyasi kariyerlerine nokta koymak zorunda kalmışlardı.

Giffey'in istifası, eylül ayında yapılacak federal seçimler öncesi SPD'ye ağır bir darbe olarak yorumlandı.

Kaynak: Euronews