Alman Bakandan Hanau saldırısı mağdurlarına ziyaret

Almanya'nın Hanau kentinde, 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi ölü bulunmuştu.

Saldırının 2'nci yılı öncesinde Federal Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel, yaşamını yitirenlerin yakınlarını ziyaret etti.

"İslam düşmanlığı yükselişte"

"19 Mart Hanau İnisiyatifi" bürosunda basına kapalı olarak yaptığı ziyaret sonrası Hanau Belediyesi'nde Belediye Başkanı Claus Kaminsky ile basın toplantısı düzenleyen Spiegel, şunları söyledi:

"Bu korkunç hareket, şehri ve tüm ülkeyi korku ve şaşkınlıkla doldurdu. Aradan 2 yıl geçti ve Hanau şehrinin, buradaki insanların suikastla nasıl başa çıktıklarından ve bunun hatırasından çok etkilendim. Yahudi düşmanlığı ve İslam düşmanlığı, Almanya'da yalnızca endişe verici bir şekilde canlı değil, aynı zamanda yükselişte. Yalnızca bu yıl, bakanlık olarak aşırıcılığın önlenmesi ve demokrasinin teşviki için 165 milyon euro bütçe ayırdık."

Spiegel, Almanya genelinde insan düşmanlığıyla mücadele eden, hoşgörü ve demokrasiyi teşvik eden 600'den fazla girişimi desteklediklerini ve bunların artırılması gerektiğini vurguladı.

"Geçmişle ve değişim süreciyle yüzleşmek zorundayız"

Hanau Belediye Başkanı Kaminsky de demokrasi ve barış içinde yaşamanın önemine işaret ederek, “19 Şubat 2020'deki ırkçı saldırı, şehrimiz için barış zamanındaki en karanlık gündü. Suikastın yükü, bugün hala ağır basıyor. Mağdurlar için yas tutmanın yanı sıra geçmişle ve birçok değişim süreciyle de yüzleşmek zorundayız" diye konuştu.

Konuşmaları sonrasında Bakan Spiegel ile Kaminsky, ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin mezarlarına çiçek bıraktı.