Alman bankaları enerjiyle ilgili temerrütlere hazırlanıyor

BNP Paribas Almanya Başkanı Lutz Diederichs'e göre, Rusya'nın gaz arzının tamamen askıya alınması durumunda, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girmesi bekleniyor ve bankaların şirket kredilerini daha fazla sermaye ile desteklemeleri gerekecek.

Commerzbank CFO'su Bettina Orlopp'un hafta sonu Focus Money ile yaptığı röportajda yaptığı yorumları yineledi.

Finans sektöründeki üst düzey isimlerin, Almanya ile Rusya'yı birbirine bağlayan ana gaz rotası olan Kuzey Akımı boru hattında planlı bakım konusunda endişeli oldukları bildiriliyor.

Operatör geçen hafta yaptığı açıklamada, boru hattının her iki hattının da 11-21 Temmuz tarihleri ​​arasında yıllık onarım çalışmaları için operasyonları durduracağını ve kapatmanın daha önce tüm ortaklarla kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.

Alman bankaların Rusya ile Batı arasındaki mevcut yaptırım savaşından kaynaklanan potansiyel ekonomik sonuçlar karşısında aldıkları ihtiyati tedbirler, şimdiye kadar COVID-19 pandemisinin zirvesinde biriktirdikleri büyük rezervlerin altında kaldı.