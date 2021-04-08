Alman firmalar Beyrut Limanı için Lübnanlı yetkililerle görüştü

Alman firmalar Beyrut Limanı patlamasından sonra kullanılamaz hale gelen limanın yeniden imarı için hazırladıkları projeyi Lübnan makamlarına sundu.

Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Andreas Kindl'in de katıldığı görüşmede, Beyrut Limanı ve çevresini yeniden imar etme yönünde Alman firmalarının hazırladığı projenin detayları ele alındı.

Alman firmaları, uluslararası yatırımlarla Lübnan'da 50 bin kişiyi istihdam etme fırsatını doğuracak projeyi Neccar ile paylaştı.

Neccar da Hamburg Limanlar Şirketi'nin Beyrut Limanı ve çevre bölgeleri için mükemmel bir proje hazırladığı ve söz konusu projeyi Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu söyledi.

"Dizayn et, yap, işlet ve devret" modeliyle Alman firmaları tarafından sunulan proje maliyetinin 10-15 milyar dolar civarında olacağına işaret eden Neccar, söz konusu yatırım projesinin sözleşme süresinin ise 50 ile 99 yıl arasında değişebileceğini aktardı.

Bakan Neccar, Beyrut Limanı'yla ilgili yatırım projesi teklifini kabul etme kararının ise yeni kurulacak hükümete bırakılacağını ifade etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Başbakan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn da eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır bir ilerleme kaydedilmedi.