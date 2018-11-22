Alman İslamı’nda Cem Özdemir detayı

Haftalık Die Zeit gazetesinin haberine göre, "Seküler İslam Girişimi” ismiyle kurulan platformun kurucuları arasında Yeşiller partisinin eski Genel Başkanı Cem Özdemir, sosyolog Necla Kelek, avukat Seyran Ateş, siyaset bilimci Hamed Abdel-Samad ve psikolog Ahmad Mansour yer alıyor.

Die Zeit’in haberinde, "Seküler İslam Girişimi'nin” Alman İslam Konferansı'na katılan muhafazakâr dini derneklerin egemenliğini eleştirerek, "çağdaş İslam anlayışının” sesi olmak istediği ifade edildi.

Cem Özdemir’in de öncülerinden olduğu hareketin amacının Alman devletiyle uyumlu bir İslam anlayışının Almanya’da tesis edilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor.

ALMAN İÇİŞLERİ BAKANI DA TOPLANTIYA KATILACAK

Alman haber ajansı DW'nin haberine göre Alman İslam Konferansı'nın dördüncü dönem genel kurul toplantısı Çarşamba günü Berlin'de düzenlenecek. Toplantının açılış konuşmasını İçişleri Bakanı Horst Seehofer yapacak.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 12:20