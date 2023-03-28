Alman Leopard tankları Ukrayna'da
Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderdi
Avrupa 28.03.2023, 09:46
Almanya Savunma Bakanlığı ilk parti Leopard 2 tipi tankların Ukrayna'ya sevk edildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, tankların kullanımına dair verilen eğitimin ardından, 18 tank Ukrayna'ya teslim edildi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, tankların savaşın ön saflarında "belirleyici bir katkı sağlayabileceğinden" emin olduğunu söyledi.
Ukrayna'dan gelen raporlara göre, İngiltere'den Challenger 2 tipi tanklar da bölgeye ulaştı.
Ukrayna, Rusya'ya karşı aylardır modern araç ve silah sistemleri talebinde bulunuyordu.
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