Alman mühendisliği sınıfta kaldı: Köprüyü büyük yaptılar, sığmadı

Almanya'nın Bavyera eyaletinden geçem Erf nehri üzerine inşa edilecek köprü, yanlış ölçü alındığı için konulacağı yere sığmadı.

Ülkenin güneyindeki Bürgstadt kasabasında 11 Mart'ta düzenlenen açılışa, yeni köprüden karşıya geçmek isteyen anaokulu çocukları başta olmak üzere birçok kasaba sakini katıldı.

Bir vinç yardımıyla havaya kaldırılan köprü, planlanan noktaya doğru indirilirken yapıda bir sorun olduğu anlaşıldı.

Açılışa katılan vali Thomas Grün, inşaatı izleyen çocuklara dönüp "Köprü sığmıyor" dedi.

Gri alüminyumdan yapılan köprünün uzunluğu doğru ölçülmüş olsa bile, yapının bir tarafındaki direklerden birinin 14,5 santimetre daha uzun yapıldığı fark edildi.

Hata imalat sırasında gözden kaçtığı için sorun ancak 3 ila 5 ton ağırlığındaki köprü, vincin kancasında havada asılıyken anlaşıldı.

Sorunun büyük olmadığını belirten yetkililer, köprünün haftaya hazır olacağını söyledi.

Köprü perşembe günü 270 kilometre uzaklıktaki Engen-Welschingen'den polis araçlarının da katıldığı uzun bir yolculuk sonrası Bürgstadt'a getirilmişti.

2019'da kasabadaki tahta köprünün eskidiği ve başta köprüyü sık kullanan çocuklar olmak üzere herkes için risk yarattığı belirtilmiş, sonrasında yeni bir köprü yapılmasına karar verilmişti.

Üretici şirketin tedarik işlemlerinden sorumlu Werner Glück, firmanın Bürgstadt Erf köprüsü için iki farklı plandan faydalandığını, imalat sürecindeki ölçümlerde bir sorun gözlemlenmediğini fakat "arazide işlerin değiştiğini" belirtti.

Glück, bir sonraki seferde hiçbir sorun yaşanmamasını umut ettiğini belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe