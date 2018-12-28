Alman ordusu AB vatandaşlarını işe alabilir

Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, Alman ordusunun yıllardır devam eden nitelikli askeri personeli açığını gidermek için, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vasıflı asker almayı planladıklarını bildirdi.

Kalifiye eleman eksikliğinin yaşandığı bir dönemde, Alman ordusunun nitelikli eleman bulması için bütün seçenekleri değerlendirdiğini ifade eden Zorn. AB üyesi ülke vatandaşlarının Alman ordusunda özel görevlere getirilmesi seçeneğinin de masada olduğunu belirten Zorn, “Burada, doktorlar veya bilişim uzmanlarından söz ediyoruz.” dedi.

Orduda askere Alman olma şartı

Funke Medya Grubu, Alman hükümetinin konuyu AB ülkeleri ile görüştüğünü belirterek, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin buna temkinli yaklaştığını dile getirdi. Alman ordusunda şu anda 900’den fazla yabancı ülke vatandaşı sivil olarak istihdam ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan anlaşmalarda Alman ordusunun askerlerinin Alman olması şartı getirilmişti.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’un kasım ayında bir Avrupa ordusu kurulması fikrini ifade etmesi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı bir konuşma ile buna destek vermesi dikkat çekmişti.

Kaynak: Ajanslar