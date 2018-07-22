Alman ordusu asker için gözünü AB'ye dikti

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Almanya, silahlı kuvvetlerindeki askeri personel yetersizliğini, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ordu deneyimine sahip vatandaşlarıyla gidermeyi planlıyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Almanya'da silahlı kuvvetlerdeki askeri personel yetersizliğinin AB üyesi ülkelerde ordu deneyimi olan vatandaşlar aracılığıyla giderilmesinin planlanlandığı ifade edildi.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilisi, Alman ordusunun büyüme yolunda olduğunu ve kalifiye insan ihtiyacı bulunduğunu belirterek, tüm seçeneklerin dikkatlice incelendiğini kaydetti.

Aynı yetkili, ülkede 2016'da açıklanan yeni güvenlik politikası çerçevesinde AB ülkelerinden Alman ordusuna alımlar yapılabilmesinin gündemde olduğuna işaret ederek, tüm bunların yenilenen insan kaynakları stratejisine dahil olduğunu aktardı.

'Alman ordusu paralı orduya dönüşebilir'

Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) savunma politikası sözcüsü Karl-Heinz Brunner de konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı açıklamada, ordunun izlediği yeni insan kaynakları stratejisinin yanlış olmadığı vurgulayarak, ancak Alman vatandaşlığı vaadi verilmesi durumunda ordunun paralı orduya dönüşme tehlikesi bulunduğuna dikkati çekti.

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise asker açığının mecburi askeri hizmetin kaldırılmasından kaynaklandığını ve bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da 1957 yılında yürürlüğe giren zorunlu askerlik, 1 Temmuz 2011'de kaldırıldı.

Plan uyarınca, Alman ordusundaki toplam personel sayısının da 250 binden 185 bine düşürülmesi hedeflenmişti. Zorunlu askerlik kuralı anayasadan çıkartılmamış ancak uygulamada askerlik gönüllülük esasına dayandırılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 16:34