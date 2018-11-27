Alman Ordusu içinde neo-Nazi Hannibal'ın Gölge Ordusu'ndan kaç asker var?

Alman ordusunda, Teğmen Franco A. ile bağlantılı neo-Nazi terörist hücresi Hannibal'ın Gölge Ordusu'nun gücünün, daha önce ortaya konulandan çok daha büyük olduğu öne sürüldü.

Alman Focus dergisinde 15 Kasım "Komplo" başlıklı makalesinde konuya dair birçok bilgi paylaşıldı.

Makale Federal Ceza Polis Teşkilatı (BKA) tarafından yapılan soruşturmalara dayanarak, Almanya'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı (KSK- kommando spezialkräfte) ve Askeri İstihbarat Servisi (MAD) üyeleri de dahil olmak üzere en az 200 aktif görevli ve emekli askerden oluşan Hannibal'ın Gölge Ordusu hakkında rapor yayınladı.

Teğmen Franco A., 3 Şubat 2017'de Viyana havaalanında, daha önce orada sakladığı bir silahı almaya çalışırken tutuklandı. Sonraki soruşturmalar arasında, aralarında eski cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Adalet Bakanı Heiko Maas ve Sol Parti Bakanı Thuringia Bodo Ramelow'un da aralarında bulunduğu üst düzey politikacılara yönelik saldırılarda bulunmak üzere iki suç ortağı Maximilian T. ve Matthias F. ile işbirliği yaptığını kabul etti. Ayrıca, Yahudiler Merkez Konseyi ve Müslümanların Merkez Konseyi gibi kurumlara saldırmayı planladıkları ortaya çıktı.

Buna rağmen, Franco A. geçen yılın sonunda serbest bırakılarak özgür bir adam oldu. Kasım 2017'de, Almanya Federal Mahkemesi tutuklama emrini iptal etti. Resmi açıklamaya göre, soruşturmada bu noktada ciddi bir şiddet eylemiyle bağlantılı olarak bir suç eylemine niyet ettiğini gösteren kanıtlar yetersizdi.

Frankfurt Temyiz Mahkemesi bu yıl benzer hatlarda tartıştı. 7 Haziran’daki bir kararda, Franco A.’nun ciddi bir şiddet eyleminin hazırlanması için suçlanmayacağını doğruladı.

Son açıklamaların ışığında, iki mahkeme tarafından verilen kararlar ciddi soruları yanında getirmektedir. Yazarlar Josef Hufelschulte ve Alexander Rakkow, Weimar Cumhuriyeti'nde Kara Wehrmacht gibi siyasetçilerin öldürülmesini ve devrimci mücadelelerin şiddetli bastırılmasını hazırlayan sıkı sıkı terörist bir ağın resmini çiziyorlar. Franco A. aleyhindeki suçlamaların atılmasına rağmen, BKA soruşturması bir gölge ordusunun varlığına dair kanıt sağlamıştır.

"Devletin yetersiz kaldığı yerlerde müdahale etmek için mühimmat saklanmalı"

Makalenin odağını Franco A. hakkında BKA soruşturması kapsamında, eski Hava Kuvvetleri subayı yüzbaşı Horst S.'nın sorgulama raporları oluşturuyor. Horst S.'nin ifadelerine göre, en başta elit askerlerden oluşan bir grup 'Gün X' için genel kadroya hazırlanıyordu. Araştırmacının, bunun ne anlama geldiğini sorması üzerine 48 yaşındaki asker,“Gün X”in, “mülteciler, tecavüzler, terörist saldırılar ya da gecekondu mahalleleri" tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik saldırıların neden olduğu aşırı bir kriz sırasında ortaya çıkacağını söyledi.” Tanık raporunda, ifade şu şekilde devam ediyor: “Bununla bağlantılı olarak, devletin şiddete karşı tekelini yitireceğinden ve sonuç olarak görevlerini yerine getiremeyeceğinden korkuyorum. Böyle bir durum meydana geldiğinde ne yapılabileceğine bakılması gerek. Böyle bir durum için yaşamın farklı yönlerinde önlem almamız gerekiyordu. Bu, örneğin, dizel motorları acil durum jeneratörleri, telsizler ve uzun ömürlü gıda maddeleri tedarik etmemiz gerektiği anlamına gelir. Mücadele edebilmemiz için mühimmat da saklanmalı.”

Saldırı planları görünüşte çok ileri düzeydeydi. Horst S. “ mültecilerin, ülkeden gitmesi gereken hedefli kişilerin adresleri ve resimleri olan bir klasörü hazırlayıp organize eden bireysel katılımcılar seçildi ” ifadesini kullanıyor.

Horst S.'nin iki tanığı listelerde yer aldı. İyi stoklanmış bir silah dolabına sahip olan kişilerin, hedeflenen insanları “nerede öldürülecekleri”, "nereye götürülecekleri" konusunda görüşmeler yapıldığı tanığın bir diğer ifadeleri.

Temel olarak Almanya'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı - KSK muhariplerinden oluşan ve aynı zamanda paraşütçüler, keşif birlikleri, özel kuvvetler polis birimleri, avukatlar ve doktorlar da dahil olmak üzere Uniter örgüt Hannibal'ın Gölge Ordusu'nda bağlantıları da vardı. Bavyera devlet istihbarat ajansının bir çalışanının da bu grubun üyesi olduğu iddia edildi.

200 aktif görevde olan asker - Avusturya ve İsviçre sınırında gizli evler

Tanık ifadesine göre, yaklaşık 200 aktif görev ve eski askerden oluşan bir komplo örgütü ile karşı karşıya Almanya.

Müfettişler tarafından elde edilen bilgilere göre, askerler “silah, mühimmat, yakıt ve yiyecek için gizli yerler vardı” ve Avusturya ve İsviçre sınırlarında sözde “güvenli evler” kurdular.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, bu durumda herhangi bir bağımsız bilgi sahip olmadığı, ancak yaygın aşırı sağcı terör şebekelerinin Almanya'da faaliyet gösterdiğini ve askeri, polis ve istihbarat aygıtının bölümleri tarafından gizlendiğini bunun çok açık olduğunu belirtiyor.

Kaynak: wsws.org, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 13:58