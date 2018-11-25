Alman ordusuna binlerce yeni personel geliyor

Alman ordusunda 2025'e kadar 20 bin kişi daha istihdam edilebilir

Alman ordusuna binlerce yeni personel geliyor

Alman ordusunun 2025'e kadar 20 bin personel daha istihdam edebileceği bildirildi. 

Bild am Sonntag gazetesi, Alman ordusunun, 180 bin olan personel sayısını 2025' kadar kademeli olarak 203 bine çıkartabileceğini yazdı. 

Savunma Bakanlığından bir sözcünün de asker sayısının artırılacağını doğruladığı ancak tam bir sayı vermediği belirtildi.

Bu sayısının artırılmasına gerekçe olarak NATO'da acil müdahale birliklerine katkı sunmak, siber güvenlik ve Avrupa projeleri için yeni kurulacak komuta merkezi gösterildi.

Haberde  orduda görev yapan General Markus Laubenthal'in Hannover'de yaptığı bir konuşmada geçen eylül ayı itibarıyla halihazırda orduda 22 bin 602 personel açığı olduğunu söylediği bilgisi de paylaşıldı. 

YORUM EKLE
Gönder

banner33

banner37