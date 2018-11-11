Alman ordusunda suikast timi: Hedefte siyasiler var! 

Almanya ordu içindeki suikast timinin şaşkınlığını yaşıyor. Alman ordusundaki bazı askerlerin, siyasetçilere suikast düzenlemek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Alman Focus dergisinin haberine göre, "Suriyeli kılığına girerek" saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen bir ordu mensubu hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, çok daha büyük bir komployu ortaya çıkardı.

Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin bazı siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı.

Komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı anlaşıldı.

Suikast listesinin başında ise Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber