Alman örgütten Almanya'ya eleştiri

Alman İnsan Hakları Enstitüsü (DIMR), Almanya'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı silah ihracatına tepki gösterdi.

DIMR Başkanı Beate Rudolf, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. Hükümetin insan haklarını öne alan bir dış politika savunduğuna ancak son dönemdeki silah satışlarına verilen onayların tartışmalı olduğuna işaret eden Rudolf, ''Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah ihracatının onay sürecinde, bu ülkelerdeki insan hakları durumlarının ve uluslararası hukuka uyup uymamalarının herhangi bir rol oynamadığını gözlemledik.'' dedi.

Yemen'e operasyonlarda bulunan Suudi Arabistan ve BAE'ye Almanya'daki koalisyon sözleşmesinde belirtilen hükmün aksine silah ihracatının gerçekleştirildiğinin altını çizen Rudolf, “Her iki ülke de insan haklarını sistematik olarak ihlal ediyor, her ikisi de 2015'ten beri silahlı çatışmaya karışıyor.'' diye konuştu.

Rudolf, Suudi Arabistan ve BAE'nin operasyonları sonucu sivillerin öldüğüne dikkati çekerek, ne Suudi Arabistan ne de BAE'nin uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı 2'nci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

AA