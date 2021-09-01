Alman parlamentosunda casusluk soruşturması

Alman Parlamentosu'nda (Bundestag) çalışan bir güvenlik görevlisi, Rusya'ya casusluk suçundan hakim karşısına çıkarıldı. 56 yaşındaki Jens F. parlamentonun kat planını içeren bir CD-Rom'u 2017 yılında Rusya'nın Berlin askeri ateşesine teslim etmekle suçlanıyor.

O dönemdeki Rus ataşenin Rusya'nın GRU askeri istihbarat servisi mensubu olduğu sanılıyor.

Savunma avukatı müvekkilinin Ruslara bilgi taşıdığına dair bir kanıt bulunmadığını ileri sürerek geçmişinden dolayı suçlandığını belirtti. Sayısız kişinin parlamentonun kat planına erişim imkanı olduğunun ve bahse konu hiçbir bilgi ve belgenin gizli kategorisinde olmadığının altını çizdi.

Doğu Alman ordusunun zırhlı birliğinde asker olarak görev yaptığı belirtilen Jens F. parlamentonun güvenlik hizmeti aldığı özel bir şirket tarafından işe alınmıştı.

Dava savcısı ise iddianamede ayrıntıları yer aldığı üzere bilgilerin kaydedilme ve saklanma biçiminin casusluğa dair temel göstergeler olduğunu kaydetti. Duruşmaların eylül sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Berlin-Moskova arası ilişkiler gergin

Davanın Moskova ile Berlin arasında bir süredir ileri sürülen casusluk iddialarının üstüne gelmesinin iki ülke arasındaki gerilimli ilişkiyi daha da yıpratabileceği belirtiliyor.

Almanya Rusya'yı muhalif Aleksey Navalny'ı Novichok sinir gazı ile zehirlemekle suçluyor. Navalnıy Almanya'daki tedavisinin ardından ülkesine döndükten sonra mahkemeye çıkarılarak hapse atılmıştı. Batılı devletler Rusya'dan Navalnı'ın serbest bırakılmasını talep ediyor.

Haziran ayında ise Alman polisi çalıştığı üniversitenin adı açıklanmayan bir Rus araştırma görevlisini Moskova yönetimi için casusluk yapmakla suçlayarak tutuklamıştı.

Öte yandan Almanya Rusya'yı topraklarında siber saldırı yapmakla suçluyor.

Bu suçlamalar arasında en öne çıkanı dava, Rus bilgisayar korsanlarının 2015 yılında Alman parlamentosunun alt kanadındaki bilgisayar ağlarını tamamen felç ederek kurumun günlerce kapalı kalmasına neden olduğu saldırı.

Bir diğer önemli davada ise Berlin'deki bir parkta eski bir Çeçen komutanı vuran Rus'un Moskova'dan emir aldığı iddia ediliyor.

Moskova hakkındaki bütün suçlamaları reddediyor.

Kaynak: Euronews