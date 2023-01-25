Alman polisi Fransız bankası ofisine baskın düzenledi

Alman Handelsblatt gazetesinin bildirdiğine göre, Alman makamları "cum-ex" olarak bilinen milyarlarca euroluk vergi kaçakçılığı planıyla ilgili soruşturmalar kapsamında büyük Fransız bankası BNP Paribas'nın Frankfurt'taki ofisinde arama yaptı.

Salı gününden bu yana üç Alman eyaletindeki özel konutları da kapsayan aramalara yaklaşık 130 savcı, vergi müfettişi ve polis memuru katıldı.

BNP Paribas baskınla ilgili yorum yapmadı.