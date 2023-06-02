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Alman polisi milletvekilini böyle gözaltına aldı

Almanya'da protesto gösterilerine katıldığı esnada polise mukavemet gösteren milletvekili gözaltına alındı

Avrupa 02.06.2023, 17:31
Alman polisi milletvekilini böyle gözaltına aldı

Almanya'da Yeşiller Sol Parti mensubu bir milletvekili protesto gösterileri esnasında gözaltına alındı.

Milletvekilinin polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltı merkezine götürüldüğü öğrenildi.

#Almanya
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