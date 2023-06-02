Alman polisi milletvekilini böyle gözaltına aldı
Almanya'da protesto gösterilerine katıldığı esnada polise mukavemet gösteren milletvekili gözaltına alındı
Avrupa 02.06.2023, 17:31
Almanya'da Yeşiller Sol Parti mensubu bir milletvekili protesto gösterileri esnasında gözaltına alındı.
Milletvekilinin polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltı merkezine götürüldüğü öğrenildi.
Alman vekil kelepçelenerek gözaltına alındı— EHA MEDYA (@eha_medya) June 2, 2023
▪️Almanya’nın Leipzig kentinde Dünya Çocuk Günü vesilesiyle düzenlenen bir gösteriye katılan Sol parti milletvekili Juliane Nagel, polise mukavemet gösterdiği için kelepçe takılarak gözaltına alındı.pic.twitter.com/1RQECl9SHW
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