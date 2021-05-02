Alman polisi YPG/PKK yandaşlarıyla çatıştı

Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.

Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.

Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.