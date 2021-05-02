Alman polisi YPG/PKK yandaşlarıyla çatıştı
Alman polisi Mayıs dolayısıyla meydanlara inen göstericilerle çatıştı. Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler polise taş, şişe ve çeşitli cisimler attı.
Avrupa 02.05.2021, 00:17
Aralarında terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının da bulunduğu göstericiler, Karl-Marx ve Erk caddelerinden Sonnenalle Caddesi'ne kadar yürüdü.
Neukölln ilçesindeki Hermann Meydanı'nda binlerce kişi toplandı.
Burada polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.
Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralananlara ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.
Gösteride YPG/PKK flamaları ile terör örgütü ele başının fotoğraflarının taşındığı görüldü.
Kaynak: AA
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