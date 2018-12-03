Alman polisinden konsere müdahale

Alman basınında yer alan göre, Doğu Saksonya Eyaleti'nde bulunan Ostritz beldesinde Pazar günü gerçekleşen konsere çok sayıda aşırı sağcı katıldı. Grubun Nazi sembollerinden olan ‘Sieg Heil’ (zafere selam) sloganını atması üzerine Alman polisi konsere müdahale etti. Aşırı sağcılarla Alman polisi arasında arbede yaşandı.

Bu yılın başlarında, yüzlerce aşırı sağcı, Polonya sınırına yakın olan Ostritz'te, Adolf Hitler'in doğum gününe denk gelen bir festivale katılmak üzere toplanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yine Doğu Almanya’da yer alan Chemnitz şehrinde yaşanan bir olay üzerine aşırı sağcılar günlerce eylem yapmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 11:06