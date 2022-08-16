Alman savaş uçakları uzun bir yolculuğa çıktı

Almanya Hava Kuvvetlerine ait bir grup savaş uçağının 24 saat içinde 12 bin kilometre yol katederek Güneydoğu Asya'ya ulaşmak üzere başladığı maratonda Singapur'a yaklaştığı bildirildi.

Yetkililer pazartesi günü Alman Hava Kuvvetlerinin ilk kez Avustralya’da tatbikata katılacağını belirterek 6 Eurofighter savaş uçağının toplamda 22 bin kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek için yola çıktığını duyurmuştu.

Tayvan nedeniyle Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde yapılacak tatbikat Almanya'nın hava gücünü bölgeye hızlı bir şekilde taşıyabilme kapasitesini gösteriyor.

Singapur'a doğru uzun süren uçuş boyunca uçaklara havada yakıt ikmali yapıldı. Uçaklar, yakıt ikmali, teftiş ve pilot rotasyonu için durdu.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine yakın bir üste verilen mola sırasında 2 Eurofighter savaş uçağının teknik sorunlar yaşadığı bildirildi. Uçaklardan birinin tamir edildiği diğerininse hidrolik sistemindeki sorun nedeniyle bekletildiği belirtildi.

Avustralya'da operasyon testi yapılacak

Alman ordusunun internet sayfasından paylaşılan açıklamada, Almanya’dan kalkan 6 Eurofighter savaş uçağına eşlik eden 4 "A400M" tipi nakliye ve 3 "A330" tanker uçağının 24 saatte "RapidPacific2022" tatbikatı kapsamında ilk önce Singapur’a ulaşacağı kaydedilmişti.

Uçakların Singapur’un ardından çok uluslu iki tatbikata katılmak için Avustralya’da konuşlanacağı vurgulanan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinin burada NATO içinde ve dışındaki partnerlerle operasyon yapmayı test edeceği belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'da "Pitch Black” adlı hava tatbikatı ile “Kakadu” adlı deniz tatbikatı yapılacağı ve Alman Hava Kuvvetlerinin tatbikatlara 250 askerle yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman Eurofighter savaş uçaklarının ülkeye geri dönmeden önce Singapur Hava Kuvvetleri ile de gerçekleştirilecek tatbikata katılacağı, ardından Japonya ve Güney Kore'nin ziyaret edilmesinin planlandığı ifade edildi.

Avrupa Birliği, eylül ayında Hint-Pasifik'te ekonomik, siyasi ve askeri bağlarını güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji açıkladı.

Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'daki savaşın şu an öncelikli olmasına rağmen Asya'daki Eurofighter misyonunun unutulmadığını söyledi.

Kaynak: Euronews