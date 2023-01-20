Alman sendikası, posta servisi Deutsche Post ve DHL çalışanlarına grev çağrısında bulundu

Ver.di tarafından yapılan açıklamada, Alman Posta İdaresi ile daha iyi ücret için kampanyanın bir parçası olarak perşembe günü saat 17.00’den cuma günü tüm gün olarak iki günlük bir greve gitme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, grev çağrısının, ikinci tur müzakerelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından geldiği ifade edilerek, “Önümüzdeki günlerde daha fazla grev olacak." denildi.

Ver.di Başkan Yardımcısı ve Başmüzakerecisi Andrea Kocsis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ücret artışı taleplerinin “gerekli” ve “adil” olduğunu belirterek, "İşverenler, reel ücretler ve enflasyondaki kaybı telafi etmeye hazır olmadıklarını açıkça belirttiler.” ifadesini kullandı.

Kocsis, Verdi'nin Alman Posta İdaresi'nde çalışan üyelerinin çoğunluğunun düşük ücret oranlarına sahip olduğuna ve mevcut ekonomik ortamda finansal açıdan mücadele ettiğine dikkati çekerek, “İşverenlerin reel ücret kayıplarını karşılamayı reddetmesi, grubun (Deutsche Post DHL Grubu) milyarlarca dolarlık kârı düşünüldüğünde provokasyondur. Şirketlerdeki çalışanlar artık buna net bir yanıt verecek ve grevlerle taleplerini pekiştirecektir." dedi

Sendika ne istiyor

Ver.di sendikası Deutsche Post AG alt maaş dilimlerinde yer alan yaklaşık 160 bin çalışan için yüzde 15'lik bir ücret artışı talep ediyor.

Bu maaş gruplarında temel aylık maaş brüt olarak 2 bin 108 avro ile 3 bin 90 avro arasında bulunurken, Ver.di, bu maaşlı çalışanların net gelirlerinin büyük bir bölümünü gıda ve enerjiye harcamak zorunda oldukları için yüksek enflasyondan özellikle etkilendiğini belirtiyor.

Bu arada, konuya ilişkin üçüncü tur müzakerelerin 8-9 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Deutsche Post DHL Grubu, dünya çapında yaklaşık 590 bin kişiyi istihdam ediyor.

Öte yandan, Almanya'da 2022'de ortalama enflasyon yüzde 7,9’a çıkarak 1951’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.