Alman şirketler enerji krizi nedeniyle çok zor durumda

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’nin (BVMW) 1.100 şirketle yaptığı ankete göre, ülkede şirketlerin yüzde 52’si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

Birliğin ağustos ayındaki anketinde, Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak enerji piyasalarındaki keskin fiyat artışları nedeniyle mevcudiyetlerini tehdit altında gören şirketlerin oranı yüzde 42 olarak duyurulmuştu.

BVMW Yönetim Kurulu Başkanı Markus Jerger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, enerji krizinde durumun daha da kötüleştiğini, birçok şirketin varlıklarından endişe duyduğunu belirtti.

Jerger, federal hükümete hızlı ve acil yardım sağlamaya çağrısı yaparak, KOBİ’ler için 15 milyar avroluk fon sağlanmasını önerdi.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, Alman ekonomisi, enerji krizi nedeniyle gelecek aylar için bazı zorluklarla yüz yüze. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.