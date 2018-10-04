Almanlar 'açık camilere' akın etti

Almanya genelindeki camilerde İslam dinini doğru bir şekilde anlatmak amacı ile 'Açık Cami Günü' programı düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda kızının İslam dinini seçtiğini belirten bir Alman vatandaşının "Kızım İslam dinini seçti ve Müslüman oldu. O nedenle bir camiyi gelip yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak istedim" sözleri bu tür organizasyonlar noktasında önemli bilgiler verdi.

Almanya genelindeki camilerde İslam dinini doğru bir şekilde anlatmak amacı her sene düzenlen 'Açık Cami Günü' bu sene de yoğun katılım ile gerçekleşti. Cami rehberleri Almanya'da yaşayan ve farklı dinlere mensup katılımcılara İslam dini ve cami hakkında genel bilgiler verdi, daha sonra ise onların sorularını cevapladı. Berlin'de Şehitlik Camii'nde de gerçekleştirilen Açık Cami Günü'ne bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Her yaş grubundan yüzlerce ziyaretçi, gün boyu Şehitlik Camii'ni ziyaret ederken, bazı ailelerin de çocuklarıyla birlikte geldikleri görüldü.

"Kızım da Müslüman oldu"

İlk defa bir camiyi ziyaret ettiğini söyleyen Peter Schlieske, kızının da din olarak İslamiyet'i seçtiği bilgisini verdi. İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan Schliske, "Kızım İslam dinini seçti ve Müslüman oldu. O nedenle bir camiyi gelip yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak istedim. Gördüklerimden olumlu açıdan oldukça etkilendiğimi söyleyebilirim. Benim dinlere karşı zaten önyargılarım yoktu" dedi.

İsmini vermek istemeyen genç bir Alman'da ibadet eden Müslümanları izlemenin etkileyici olduğunu belirtti. Niedersachsen Eyaleti'nden geldiği bilgisini veren genç adam "Az önce ayakkabılarımı çıkardım camiye girdim, insanların ibadet edişini izledim. İçerisi oldukça etkileyici. Böyle günlerin olması gerçekten güzel; farklı dinleri ve kültürlerini yakından tanımak için büyük fırsat sunuyor. Çok güzel bir rehber grubu var. Buradaki merak ettiğimiz hemen her soruya yanıt veriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Cihat kelimesinin gerçek anlamını öğrendim"

Bir diğer katılımcı Minka Katharina Gaber'de ziyaretinde 'Cihat' kelimesinin ne anlama geldiğini öğrendiğini ve bunun ilginç bir deneyim olduğunu belirtti. İkinci kez Berlin'de Açık Cami Günü'ne katıldığı bilgisini veren Gaber "Cami dışarıdan çok güzel görünüyor; bu vesileyle içeriden de görme fırsatı bulabildik ki içerisi on kat daha güzelmiş. İnsanların önyargılardan sıyrılıp kendi tecrübelerini yapması gerektiğine inanmışımdır hep. Geçen seneki ziyaretimde rehberimiz bir kadındı ve ben de onunla birlikte namaz kılmıştım. İlginç bir deneyimdi. Bugün burada önemli bir şey daha öğrendim. Büyük ve küçük cihat. Küçük cihat kendini savunmakmış. Büyük cihat ise insanın her gün kendi egosuna, kendi nefsine karşı yürütmek zorunda olduğu mücadeleymiş. Bunu bilmiyordum; çok ilginç buldum" dedi.

"Diğer dinlere bakış açımızı merak ediyorlar"

Misafirleri Almanca bilgilendiren cami rehberi, İlahiyatçı ve Berlin Şehitlik Camii din görevlisi Yakup Ayar katılımcıların oldukça meraklı olduğunu söyledi. Ziyaretçilerin genelde sıcakkanlı ve önyargısız olduğunu belirten Ayar, "Ama tabi ki az da olsa önyargılar da var. Ama bu önyargıların üzerine gidildiğinde, doğrusu anlatıldığında insanlarla bir gönül bağı oluşturabildiğimizi gördük" dedi.

Ayar, ziyaretçilerin genelde, neden kadınlarla erkeklerin ayrı namaz kıldıklarını, Müslümanların diğer dinlere bakış açısını ya da dinsizlere nasıl baktıklarını, kendi dinlerini neden hakkıyla hayata geçiremediklerini, tatbik edemediklerini merak ettikleri bilgisini de verdi.

Karşılıklı önyargıların yıkılması, toplumların birbirlerini ve kültürlerini daha iyi tanıyabilmesi açısından önemli bir işlev gören Açık Cami Günü'nde misafirler, cami avlusunda servis edilen Türk yemeklerinin ve çayının da tadına bakma fırsatı da buldu.

'Açık Cami Günü Etkinliği' 1997 yılından bu yana İslam hakkında doğru bilgilendirilmelerin yapılması amacı ile Almanya genelindeki camilerde gerçekleştiriliyor. 21 senedir tatbik edilen etkinliğe, bazen öğrenciler de öğretmenleriyle birlikte topluca katılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net