Almanya 2 bin Türk işçi alacak

Almanya'da okulların kapanmaya başlamasıyla girilen tatil sezonu nedeniyle havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısına çözüm arayışı sürüyor. Ülkede, yaz tatilinde beklenen seyahat yoğunluğuna çözüm aranıyor.

Almanya Birleşik Hizmet Sendikası'na (Ver.di) göre, Frankfurt, Hamburg veya Berlin gibi büyük havaalanları, güvenlik kontrolü veya check-in gibi yerdeki tüm hizmet alanlarında personel eksikliği nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

Alman politikacılar, çözüm olarak federal polisin havalimanlarında kontrol geçişlerinde de yer alması önerisinde bulunuyor.

Personel eksikliği konusuna çözüm bulunamaması halinde havayolu şirketlerinin, daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN 2 BİN HAVAYOLU PERSONELİ İSTENİYOR

Alman havacılık endüstrisi, personel sıkıntısına karşı Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak istihdam etmek istiyor.

Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), mayısta Federal Çalışma Bakanlığı'na yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuştu. Teklifte, "Yer hizmetleri alanında 2 bin kişilik personel sıkıntısı var. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz" denilmişti.

BDL'ye göre, Türkiye'den gelecek işçiler, A2 seviyesinde Almanca konuşuyor, havayolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşılıyor.

Öte yandan Alman makamlarının Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havaalanlarında konuşlandırılması için hızlı bir şekilde özel izinler çıkarılmasının beklendiği bildirildi.