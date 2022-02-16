Almanya 20 Mart'ı bekliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz çevrim içi olarak düzenlenen toplantıda, eyalet başbakanlarıyla salgını değerlendirdikten sonra Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendirk Würst ve Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya’nın salgında alınan önlemlerle komşu ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu belirten Scholz, vaka sayılarında zirveyi gördüklerine inandıklarını ifade etti.

Scholz, salgında her şeyin öngörüldüğü şekilde gelişmesi durumunda gelecek haftalarda daha iyi duruma gelineceğini belirterek, yoğun bakıma kaldırılan insanların azalmasında başarılı olduklarını kaydetti.

Önlemlerle ayrıca insanların sağlığını korumanın ve tam kapanmayı önlemenin başarıldığını vurgulayan Scholz, "Baharın başlangıcına kadar şu anda Almanya'da geçerli olan kısıtlamaların çoğu üç adımda geri alınacak." şeklinde konuştu.

Scholz, bu adımların eyaletlerde koordinasyon içinde uygulanacağını belirtti.

Ancak Kovid-19 salgınının bitmediğine ve vaka sayılarının yüksek olduğuna işaret eden Scholz, dikkatli olmaya devam edileceğini kaydetti.

Scholz, belirli koşullarda maske ve mesafe kuralının devam edeceğinin altını çizerek, halkı aşı olmaya çağırdı.

Toplantıda alınan kararlar

Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı karara göre, 20 Mart’ta baharın başlamasıyla birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik hayata yönelik geniş kapsamlı kısıtlamalar kademeli kaldırılacak.

İlk adımda aşı olanlar ve iyileşenler için temas kısıtlamaları yürürlükten kalkacak.

Aşı olmayanlar için temas kısıtlamaları 19 Mart’a kadar devam edecek.

İkinci adımda 4 Mart’tan itibaren restoranlara ve lokantalara aşı olanlar, iyileşenler ve test ibraz eden aşısızlar girebilecek.

Futbol karşılaşmaları gibi büyük çaplı etkinlikleri aşı olanlar ve iyileşenler test yaptırarak izleyebilecek. Üç doz aşı yaptıranların aşı olma zorunluluğu bulunmayacak.

Bu tür etkinliklere, iç mekanlarda kapasitenin yüzde 60'ı veya en fazla 6 bin kişi, açık havada ise kapasitenin yüzde 75’i veya en fazla 25 bin kişi alınacak.

Üçüncü ve son adımda ise 20 Mart’ta tüm geniş çaplı kısıtlamalar kaldırılacak.

19 Mart’tan sonra salgını kontrol altında tutmak ve riskli grupları korumak için düşük seviyeli koruyucu önlemlerin devam edeceği, bunlara kapalı alanlarda, otobüs ve trenler gibi yerlerde maske takma, mesafe ve hijyen kurallarının dahil olduğu kaydedildi.

Sağlık alanında çalışanların aşı olduklarını veya iyileştiklerini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Dünyada Omicron varyantından kaynaklanan yüksek vaka sayılarına bakılarak ülkelerin yüksek riskli bölgeler olarak sınıflandırılması yeniden değerlendirilecek. Böylelikle, 12 yaşından küçük çocukların çoğunlukla aşı olmadığından dolayı ailelerin seyahat etmesi sağlanacak.