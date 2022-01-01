Almanya 3 nükleer santralini devre dışı bıraktı

Almanya aktif haldeki son altı nükleer santralden üçünü daha devre dışı bıraktı.

Fukuşima felaketinin ardından nükleer enerjiden tamamen çıkma kararıyla ilgili adımlarını hızlandıran Almanya elektrik üretiminde ağırlığı yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırmayı hedefliyor.

E.ON ve RWE tarafından işletilen Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörleri 35 yıllık faaliyetlerinin ardından cuma günü kapatıldı.

Brokdorf ve Grohnde'yi işleten E.ON'a bağlı Preussen Elektra'dan yapılan açıklamada santrallerin gece yarısından hemen önce RWE'den yapılan açıklamada ise Gundremingen C santralinin cuma akşam saatlerinde durdurulduğu belirtildi.

Son kalan Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II nükleer santralleri de 2022 yılı sonuna kadar faaliyetine son verecek.

Öncül verilere göre 6 nükleer enerji santrali Almanya'nın 2021 yılındaki elektrik üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştirdi. Yenilenebilir enerji kaynakları üretimin yüzde 41'ini karşılarken kömürün payı yüzde 28 ve doğal gazın payı yüzde 15 oldu.

Almanya rüzgar ve güneş enerjisi altyapısını geliştirerek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payını yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Euronews