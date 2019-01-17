Almanya Afganistan'dan çıkma şartını açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen 16 Ocak Çarşamba günü yayınlanan Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, "Bundeswehr (Almanya'nın silahlı kuvvetleri) asla yalnızca yabancı operasyonlara katılmıyor, sadece ittifaklar ve koalisyonların bir parçası olarak katılıyor. Birlikte orada ve birlikte geri. Bu slogan bugün için de geçerli" dedi.

Alman Deutsche Welle gazetesi de, Von der Leyen'in açıklamasının ardından, İtalya ve İngiltere gibi müttefiklerin de aynı ilke tarafından yönlendirildiğini belirtti.

ABD şu anda 14 bin kişilik birliğin Afganistan’dan çekilme ihtimalini düşünüyor. Hindukuş dağlarında şu an yaklaşık bin 300 Alman askeri var. NATO’nun Kararlı Destek operasyonunun bir parçası olarak Afgan güvenlik görevlilerini eğitiyorlar.

Ursula von der Leyen, ABD’yi Afganistan’dan asker çekmemeye karşı uyardı. Afgan hükümetinin henüz kendi ülkesinde güvenlik sağlayamadığına ve Afgan nüfusunun İslami radikal Taliban hareketine karşı savunmasız olacağına inanıyor. Alman savunma bakanı, "En kötü durumda, Afganistan bir kez daha sığınak ve uluslararası teröristlerin yatağı olacak" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net