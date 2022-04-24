Almanya, ağır nakliye helikopterleri almayı planlıyor

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası 100 milyar euroluk ek savunma bütçesi ayıran Almanya'nın 60 CH-47F Chinook ağır nakliye helikopteri alacağı öne sürüldü.

Alman Bild am Sonntag gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Boeing'den yaklaşık 5 milyar euro değerinde 60 CH-47F Chinook ağır nakliye helikopteri alınacak.

Askeri alımın mali kaynağı Başbakan Olaf Scholz'un açıkladığı 100 milyar euroluk özel fondan karşılanacak.

Yeni alınacak helikopterlerin en erken 2025 veya 2026 yıllarında teslim edileceği ve ABD'li silah üreticileri Lockheed Martin tarafından imal edilen 50 yıllık CH-53G helikopterlerinin yerini alacağı belirtildi.

Helikopter alımının Boeing'ten yapılmasına gerekçe olarak uygun fiyat ve NATO müttefikleri tarafından tercih edilmesi gösterildi.

Gazete haberinde Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ın gelecek hafta içinde alımla ilgili parlamentoya bilgi vereceği yazıldı.

Kaynak: Euronews