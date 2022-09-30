Almanya, artan enerji maliyetleri için 200 milyar avro fon oluşturacak

Scholz, Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, tüketiciler için Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan doğal gaz fiyatlarının düşmesi gerektiğini söyledi.

"Alman hükümeti fiyatları düşürmek için her şeyi yapacak" diyen Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro değerinde fon oluşturulacağını bildirdi.

Alman hükümetinin tüketicilere gaz vergisi uygulama planlarından vazgeçeceğini ve artan faturaları frenlemek için bir gaz fiyatı üst sınırı getireceğini belirten Scholz, Almanlara enerji konusunda bu yardım önlemlerinin 2024'ün mart veya nisan aylarına kadar yürürlükte kalacağını söyledi.

Gaz vergisine artık ihtiyaç kalmadığını ve oluşturulacak 200 milyar avroluk fon ile şirketleri destekleme imkanına sahip olacaklarını aktaran Scholz, uzmanlardan oluşan kurulun, enerjide tavan fiyatla ilgili ayrıntılar üzerinde çalışacağını da kaydetti.

"Gaz fiyatına üst sınır getirilmesi gaz tasarrufunu teşvik etmeli"

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de enerji krizinin bir ekonomik ve sosyal krize dönüşme tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Habeck, "Gaz fiyatına üst sınır getirilmesi gaz tasarrufunu teşvik etmeli." dedi.

"Bir enerji savaşı içindeyiz"

Maliye Bakanı Christian Lindner ise Rusya tarafından durdurulan gaz kaynaklarına değinerek, "Bir enerji savaşı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Lindner, gerektiğinde Almanya'nın ekonomik gücünü seferber edeceğini belirterek, bugün açıklanan önlemlerin ülkede enflasyonu körüklememesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik İstikrar Fonu

Almanya'nın 16 federal eyaletinin başbakanları, 28 Eylül'de elektrik ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesiyle hükümete bir enerji fiyat tavanı getirmesi çağrısında bulunmuştu.

Scholz, Habeck ve Lindner, bu hafta gaz fiyatı üst sınırının tasarımı üzerinde müzakere ediyorlardı.

Gaz fiyatı üst sınırı, ek bütçe yapılmadan Kovid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla finanse edilecek.

Scholz'un 200 milyar avroluk fon duyurusunun, Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan enflasyonun eylülde yüzde 10'a çıkarak 71 yılın zirvesine ulaşmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Bu arada, Alman hükümeti, daha önce, zor durumda olan enerji tedarikçilerini desteklemek için ekim ayından itibaren artan enerji maliyetlerinin bir kısmını tüketicilere aktarmayı planlıyordu.

Enerji krizi

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül’de kamulaştırmıştı.

Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu son doğal gaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.