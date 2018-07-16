Almanya artık ABD'ye ve Beyaz Saray'a güvenmeyecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği'ni ticaret konusunda "düşman" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump'a artık güvenemeyeceklerini ve kendi aralarındaki dayanışmayı sıkılaştırmaları gerektiğini söyledi.

Maas, Funk basın grubuna yaptığı açıklamada, "Artık Beyaz Saray'a rahatlıkla güvenemeyiz. ABD ile ortaklığımızı sürdürmek için bu ilişkiye yeni bir ayarlama yapmalıyız. İlk önemli sonuç da, Avrupa'da bizim birbirimize çok daha yakınlaşmamız gereğidir." diyen Maas, "Sözlü saldırılar ne kadar sert, tweet'ler ne kadar saçma olursa olsun, Avrupa kendi içinde bölünmeye izin vermemelidir" dedi.