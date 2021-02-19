Almanya COVAX'a katkısını 1,5 milyar avro artırdı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 Zirvesi sonrası basın toplantısında konuştu.

Merkel, zirvede, Kovid-19 salgınıyla mücadele, ekonominin yeniden canlandırılması ve Afrika’da yapılacak çalışmalar gibi konuların ele alındığını aktardı.

Bu kapsamda Almanya’nın G7 Zirvesi’nde COVAX'a 1,5 milyar avro daha ayıracağını duyurmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Merkel, böylelikle Almanya’nın COVAX'a en fazla katkı sağlayan ülkelerin başında geldiğini vurguladı.

Merkel, "Salgını dünyadaki tüm insanlar aşılanırsa yenebiliriz. Çünkü büyük çapta yeni enfeksiyonlar ortaya çıktığı sürece, virüsün mutasyona uğrayabileceğini görüyoruz. Böylelikle aşıların etkisinin zayıflayacağı durum çıkabilir. Bunun engellenmesi lazım." diye konuştu.

Bundan dolayı COVAX için hızlı şekilde aşı alınması gerektiğine işaret eden Merkel, bu bağlamda aşı üreticileriyle sözleşmelerin yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Aşıda ihraç kısıtlaması yok

Merkel, Almanya’nın aldığı aşıların yüzde 4 veya 5’ini gelişmekte olan ülkelere vermeye hazır olup olmadığına ilişkin soruya, "Yüzde konusunu konuşmadık. Ben burada sadece paranın değil aşının oraya ulaşmasının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." yanıtını verdi.

Bu konuda Almanya’nın aldığı aşı dozlarının bir kısmının bu ülkelere verilmesinin bir rol oynayabileceğini belirten Merkel, ancak bu konunun istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, demokratik ülkelerin kendi vatandaşlarına karşı yükümlülükleri bulunduğuna dikkati çekerek, Avrupa’da üretilen aşıların diplomatik ve jeostratejik olarak kullanılmayacağını, burada iyi bir denge bulunması gerektiğini kaydetti.

Avrupa’da üretilen aşının tüm dünyaya ihraç edildiğini ve üçüncü ülkelere ihraç kısıtlamasının bulunmadığını vurgulayan Merkel, COVAX kapsamında Afrika’ya ilk aşıların şubat sonunda ulaşacağını bildirdi.

İran'a yönelik yaptırımlar

Merkel, İran’a karşı ABD’nin uyguladığı yaptırımların kalkması için çaba sarf edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Müzakerelerin yeni bir ivme kazanması için çaba sarf edeceğim. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birkaç gün önce telefonda konuştum. Şimdi ilk adımı kimin atacağı konusunda bir sorun oluşmamasına dikkat etmemiz lazım. Herkes bu (nükleer) anlaşmaya bir şans verilmesi gerektiğine inanıyorsa, o zaman bu anlaşmayı yeniden başlatmanın bir yolu bulunabilir. Atılacak adımlar konusunda anlaşmak gerekir."

AA