Almanya Başbakanı'ndan krizler karşısında işbirliği çağrısı

Scholz, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Büyük güçlüklerin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz" dedi.

Küreselleşmenin geri çevrilmesinin ve ticarette korumacılığın küresel sorunlara çözüm getirmeyeceğini vurgulayan Scholz, ihtiyaç duyulan şeyin bağımlılıkların azaltıldığı "akıllı küreselleşme" olduğunu savundu.

Olaf Scholz, ayrıştırmanın da küresel sorunlara çözüm olmadığını belirterek, dünyadaki krizler karşısında uluslararası işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Kovid-19 salgınının küresel ekonomi ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini anlatan Scholz, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomi, gıda ve enerji güvenliği açısından dünya genelinde etkileri olduğunu dile getirdi.

Scholz, Almanya’nın küresel sorunları çözmek için IMF ve DTÖ ile birlikte iyi çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Katar ile LNG anlaşması

Schoz, Katar'ın Almanya'ya 15 yıl boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç etmesini sağlayacak anlaşmanın bugün imzalandığını aktardı.

Anlaşmanın Almanya için çok önemli olduğunu vurgulayan Scholz, “Katar ile LNG tedarik anlaşması, Almanya’nın güvenli enerji kaynaklarını sağlamak için başvuracak birçok farklı ülkeye sahip olduğunun bir işaretidir” dedi.

Olaf Scholz, ayrıca, Almanya'nın Polonya’ya hava savunması için Patriot füze savunma sistemlerini tedarik etme teklifinin masadan kaldırmadığını da sözlerine ekledi.

“Ticaretin fişini çekmeyin”

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da küreselleşmenin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Georgieva, küreselleşmenin geri çevrilmesinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine karşı uyarıda bulundu.

Tedarik zincirlerini çeşitlendirmeyi öneren Georgieva, "Hepimizi daha ileriye götüren ticaretin fişini çekmeyin" diye konuştu.

Georgieva, IMF’nin enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen artan enflasyon oranlarının 2023’te kademeli düşmesini öngördüğünü de bildirdi.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise, DTÖ'nün küresel ekonomiyi iki ticaret bloğuna ayırmanın küresel gayrisafi yurt içi hasılayı uzun vadede yüzde 5 azaltacağını hesapladığını bildirdi.