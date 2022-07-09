Almanya Başbakanı'ndan Kurban Bayramı paylaşımı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başbakan Scholz, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek, "Tüm Müslümanların mübarek ve barışçıl bir Kurban Bayramı geçirmesini dilerim." ifadesini kullandı.