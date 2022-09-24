Almanya Başbakanı Scholz Ortadoğu turuna çıkıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı ekonomik kriziyle mücadele için yeni ülkelerle anlaşmalar yapmak arayışında. Scholz bu amaçla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gidiyor.

Alman hükümeti geçtiğimiz aralık ayında göreve geldiğinden bu yana ülke ekonomisini Rus petrolü, kömürü ve doğal gazına olan bağımlılıktan kurtarmaya çabalıyor.

Rusya'dan Almanya ve diğer AB ülkelerine yapılan ithalat keskin bir şekilde azalmış durumda ancak yine de önümüzdeki kış aylarında bu ülkelerde bir enerji sıkıntısının yaşanacağı endişesi hakim.

Fransa ve birçok AB ülkesinde şimdiden bazı sokak lambaları, anıt ve büyük binaların gece ışıklandırmalarına son verildi.

Almanya'da doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 90 civarında ancak yine de doğal gaz arzında açık olduğu ve Scholz'un Ortadoğu'ya gitmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğu belirtiliyor.

AP'ye konuşan Alman hükümetinden üst düzey yetkililer, Başbakan Scholz'un cumartesi günü Suudi Arabistan' Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geleceğini ve görüşmede insan hakları konularının da ele alınacağını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, geziyle ilgili, "193 ülkenin olduğu bir dünyada şu anda görüşme arayışında olan, yeni ittifaklar kurmaya ve eski bağları güçlendirmeye çalışan sadece Alman Şansölyesi değil, başka liderler de var." dedi.

Alman Şansölyesi Scholz, Suudi Arabistan'dan sonra Abu Dabi'ye uçacak ve burada Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya gelerek enerji anlaşması imzalayacak.

Scholz son olarak Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ele alacak.