Almanya Başbakanı: Yanmış toprak stratejisi Rusya’nın savaşı kazanmasına yardımcı olmayacak

Scholz bugün Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, “Yanmış toprak stratejisi, Rusya’nın savaşı kazanmasına yardımcı olmayacak. Yalnızca Ukrayna ve ortaklarının birliği ve kararlılığını güçlendiriyor” dedi.



Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) zirvesi başlamadan önce milletvekillerine hitap eden Scholz, “Rusya’nın bomba ve füze terörü, tıpkı Rus erkeklerinin savaş için seferber edilmesi gibi, nihayetinde bir çaresizlik eylemidir” diye konuştu.



Ukrayna’nın kendisini savunmayı başaracağını vurgulayan Scholz, “Gerektiği sürece onu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Scholz, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıkça sorumsuz bir şekilde dünyayı nükleer silahlarla tehdit ederek, korku, bölünme ve yıldırma tohumları ekmeye çalışıyor. Zayıflık göstereceğimizi tahmin ediyor ama yanılıyor, biz zayıf değiliz” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in enerji ve gıdayı silah olarak kullandığını vurgulayan Scholz, Kiev’in finansal ihtiyacının yıl sonuna kadar karşılandığını açıkladı.



Scholz, Almanya’nın Rus gazına olan bağımlılığından kurtulduğunu ve enerji fiyatlarını düşürmeye çalıştığını dile getirerek, “Birden fazla ülkeden gaz tedarikini garanti altına almak için sözleşmeler imzalamak için çalışıyoruz” dedi.

Şarku’l Avsat