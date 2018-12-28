Almanya cami vergisi konusunda kararlı

Almanya'da koalisyon ortakları; Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) siyasetçiler, ülkedeki camilerin finansman ihtiyacının karşılanabilmesi için kilise vergisinde olduğu gibi Müslümanlara da "cami vergisi” getirilmesini istiyor.

İSLAM'I YABANCI DEVLETLERİN ETKİSİNDEN KURTARIR

Camilere vergi uygulamasının savunucularından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, bu uygulama ile birlikte Almanya'da İslam'ın yabancı devletlerin etkisinden kurtularak, yönünün güçlü bir şekilde ülke içine çevrilmesinin mümkün hale geleceğini söyledi.

BAĞIMSIZ FİNASMAN KAYNAĞI OLMALI

Cami vergisi önerisinde şeffaflık vurgusu öne çıkıyorCDU/CSU Grubu Hukuk Danışmanı Michael Frieser de cami cemaatlerinin bağımsızlığının ve şeffaflığının sağlanması için bağımsız finansman kaynağının olması gerektiğini söyledi.

Federal Meclis SPD Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka da, Almanya'daki Müslüman cemaatlerin yabancı finansal kaynaklar ile bağlantısının kesilmesi için gündeme getirilen bu konunun dış etki ve radikalleşme ihtimaline karşı oldukça isabetli ve tartışmaya değer olduğunu söyledi.

4 MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de kısa süre önce İslami topluluklara dış ülkelerdeki yabancı finasörlerden uzaklaşma çağrısında bulunmuştu. 4 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı ülkede bulunan binlerce dernek ve dini cemaat paralel toplumların oluşumunda etkin rol oynamakla suçlanıyor.

Berlin'de kadın ve erkeklerin birlikte ibadet edebildiği liberal cami olarak tanınan İbn-i Rüşd-Goethe Camii'nin kurucusu Seyran Ateş de Alman siyasetçilerin cami vergisi önerisine destek verdiğini söyledi. Almanya'daki Müslümanların camileri için gereken finansmanı üyeleri aracılığıyla kendilerinin karşılaması gerektiğini belirten Ateş, cami vergisi uygulaması ile bunun mümkün olduğunu kaydetti.

Almanya şimdilik ülkedeki kiliselerde olduğu gibi Müslüman derneklerinden herhangi bir vergi talebinde bulunmuyor. En fazla Müslüman nüfusun bulunduğu Avrupa ülkelerinden Fransa'da da devlet ile dini bir birinden ayırarak inanç hürriyetini garanti eden tarihi 1905 laiklik yasasının dış desteklere karşı şeffaflaşma için 2019'da değiştirileceği açıklanmıştı.