Almanya-Çekya sınırındaki orman yangınında 4 itfaiyeci yaralandı

Saechsische-Schweiz-Osterzgebirge Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, Almanya tarafında 150 hektarlık alanda devam eden orman yangınına 350 kişi ve 66 araç ile müdahale edildiği, ayrıca çalışmalara iki helikopterin daha katılmasıyla toplam 13 yangın söndürme helikopterinin destek vereceği aktarıldı.

Açıklamada, orman yangını başladığından bu yana 4 itfaiye erinin yaralandığı, bunların ikisinin hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Bölgenin bugün yağışlı olduğuna işaret edilen açıklamada, yağışların yangını söndürmek için yapılan çalışmalara katkı sağlamada yeterli olmayacağı, ekiplerin bu bağlamda orman yangınında hissedilebilir bir rahatlama beklemediği belirtildi.

Çekya’daki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda 24 Temmuz'da başlayan yangın, daha sonra Almanya’da Saksonya eyaletindeki Saechsische Schweiz Ulusal Parkı’na sıçramıştı.

Saechsische-Schweiz-Osterzgebirg Bölge Yönetimi, söz konusu ormanlık alana yakın olan Bad Schandau ve Sebnitz kentleri için "afet alarmı" vermiş, turistlere de bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.