Almanya'da 12 yıl sonra bir ilk

Almanya’da konut fiyatları 2022'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 gerileyerek, 2010’dan beri ilk kez düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut fiyatlarına ilişkin 2022'nin son çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da konut fiyatları geçen yılın ekim-aralık döneminde 2021’in aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştü.

Böylece, son çeyrekte ülkede konut fiyatlarında yüzde 0,5'lik düşüşün olduğu 2010'un son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş görüldü. 2008 finansal kriz öncesi 2007 yılının ilk çeyreğinde ise konut fiyatları yüzde 3,8 ile sert düşmüştü.

Destatis açıklamasında, düşüşün nedeni olarak alışılmışın dışında yüksek enflasyon ve artan finansman maliyetleri gösterildi.

2022'nin üçüncü çeyreğine göre söz konusu fiyatların yüzde 5 düştüğüne de yer verilen açıklamada, “Satın alma fiyatlarındaki düşüş için belirleyici faktör, artan finansman maliyetleri ve sürekli yüksek enflasyonun bir sonucu olarak talepteki düşüş olabilir." denildi.

Ülkede konut fiyatları 2022 yılı genelinde de ilk üç çeyrekte büyüme devam ettiği için ortalama yüzde 5,3 arttı. Konut fiyatları 2021'de ise ortalama yüzde 11,5 artarak kayıtların tutulmaya başladığı 2000'den bu yana en güçlü artışı kaydetmişti.

Öte yandan, Almanya merkez bankası Bundesbank, uzun süredir Alman emlak piyasasında artan tehlikelere karşı uyarıda bulunuyordu.

Bundesbank'a göre konut fiyatlarındaki aşırı değerleme geçen yıl da devam etti. Bankaya göre, şehirlerde 2022'deki ev fiyatları hala makul seviyenin yüzde 25 ila 40 üzerinde bulunuyor.

Bu arada, yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya’da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50’sini geçiyor.