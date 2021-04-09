Almanya'da 296 kişi daha hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 25 bin 464 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 956 bin 356’ya çıktı.

Son 24 saatte 296 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 78 bin 3'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 110 olarak belirlendi.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 474 hasta tedavi görürken bunlardan 2 bin 530'u entübe edildi.

Öte yandan salgının başladığı günden bugüne virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 1900'e yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19’un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresini 18 Nisan'a kadar uzatmıştı.