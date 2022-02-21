Almanya'da 50 dairelik binada yangın

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde 50 dairenin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Westviertel semtindeki binada yerel saatle 02.15’te yangın çıktı.

Toplam 50 dairede yaşayan yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişi dumandan etkilendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) itfaiye sözcüsüne dayandırdığı haberinde, yangında yaklaşık 150 itfaiye erinin görev yaptığı ve Essen itfaiyesinin şimdiye kadar bu büyüklükteki yangınla karşılaşmadığı belirtildi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığı aktarılan haberde, itfaiye için her daireye girmenin zor ve kısmen tehlikeli olduğu ifade edildi.

Haberde, yangının sebebinin henüz bilinmediği, bina sakinlerinin geçici olarak Duisburg-Essen Üniversitesine götürüldüğü kaydedildi.