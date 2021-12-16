Almanya'da 9 kişinin öldüğü terör saldırısına takipsizlik kararı

Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli emarelerin bulunamadığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında özellikle saldırının faili Tobias Rathjen'in babasının herhangi bir şekilde olaya iştirak ettiği veya önceden bildiği konusundaki varsayımların da haklı çıkarılamadığı kaydedildi.

Saldırının aydınlatılması kapsamında yaklaşık 300 ipucunun takip edildiği, 400’ün üzerinde kişinin dinlendiği ve yüzlerce delilinin incelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Başka kişilerin, Tobias Rathjen'in saldırı planlarından haberdar olabileceğine dair hiçbir belirti ortaya çıkmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kimliği belirsiz kişi veya kişilere yönelik yapılan soruşturmada takipsizlik kararının verildiği kaydedildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Öte yandan Hessen Eyalet Meclisinde, “Hessen eyalet hükümetinin ve alt makamlarının olası başarısızlıkları, idari süreçteki sorunları ve mevcut yapılardaki eksikleri" araştırmak için temmuzda kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.