Almanya'da dört aile ferdini öldüren adam intihar ertti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya'nın Köln şehrine 50 kilometre mesafede olan Radevormwald şehrinde cumartesi günü meydana gelen olayda adının Daniel K. olduğu belirtilen şahsın yapılan otopsi raporları sonucu tüm aile fertlerini bıçakla öldürdüğü ortaya çıktı.

Daniel K. daha sonra aynı bıçakla kendisini ağır yaraladı ve akabinde hayatını kaybetti.

Savcılık yaşamını yitiren aile bireylerinden annenin 37, çocukların 1 ila 4 ve kayınvalidenin de 77 yaşında olduğunu açıkladı.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild Zeitung olayla ilgili attığı başlıkta "Daniel K. evde sadece köpeklerin yaşamasına izin verdi" dedi.

Polis, Daniel K.'nın cinayeti akşam 17.00 dolaylarında tek başına işlediğini ve bu olaylara sebebiyet veren durumun da boşanma aşamasında olan çiftin yaşadığı sorunlar olabileceğini söyledi.

Savcılık ayrıca zanlının ölmesi sebebiyle soruşturmanın şu anda askıya alındığını ve cinayetle ilişkili başka birinin olmadığını kaydetti. Yapılan açıklamada, "Ölen kişilerin hakları göz önüne alınarak saygı çerçevesinde eylemin icrası ve olaya karışanların yaşam koşulları hakkında daha fazla bilgi verilmeyecektir." denildi.

Almanya'da kadın cinayetleri

Almanya Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) verilerine dayanılarak hazırlanan raporlara göre 2018 yılında 122, 2019 senesinde 135 kadın eski eşi ya da eski sevgilisi tarafından öldürüldü. 63 kadın ağır yaralanırken, 5 kadın ise kayboldu.

2019 yılındaysa 141 bin fazla kişi aile içi şiddete maruz kalırken kurbanların yüzde 81'ini kadınlar oluşturdu.

Almanya'da Covid-19 salgını sonrası aile içi şiddet artarken ortalama her 3 günde bir, 1 kadın cinayete kurban gidiyor. Her gün bir kadın ölüm riski yaşarken, her 45 dakikada bir, 1 kadın şiddet görüyor. Yetkililer kayıtlara geçmeyen birçok vaka olduğunu ve gerçek rakamlarınsa daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Kaynak: EURONEWS