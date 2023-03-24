Almanya'da araçlı saldırı
Almanya'da bir araç yayaların arasına daldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi yaralandı.
Avrupa 24.03.2023, 16:17
Almanya'daki Köln-Bonn Havalimanında bir aracın yayaların arasında dalması sonucu yaralananlar oldu.
Almanya’nın dördüncü büyük şehri Köln'de bulunan Köln-Bonn Havalimanın otoparkında bir araç sürücüsü, ortalığı birbirine kattı.
Polisten yapılan açıklamaya göre 57 yaşındaki adam kiralık aracı 5-6 kişilik bir grubun üzerine sürdü, ardından etraftaki araçlara çarptı.
Olay yerinde yaralananlar olduğu belirtildi. Sürücü otoparka gelen polise direnirken, 2 polis de yaralandı.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen sürücü hastaneye götürüldü.
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