Almanya'da aşı olanlara özgürlük

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bild gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

İkinci aşıyı olanların belirli özgürlüklere kavuşabileceğine işaret eden Spahn, “Tamamen aşılananlar gelecekte negatif test sonucuna sahip olanlar gibi muamele görebilecek.” dedi.

Raporda önemli bulguların yer aldığını söyleyen Spahn, “Aşılananlar başka test yaptırmadan mağazaya veya kuaföre gidebilecek. RKI'nin değerlendirmesine göre ayrıca tamamen aşılanmış kişilerin artık karantinaya alınmasına da gerek yok.” şeklinde konuştu.

Spahn, bunların günlük hayatı kolaylaştıracağına işaret ederek bu bulguların eyaletlerle görüşmeler yapılarak gelecek haftalarda uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Bild'in haberinde, eyalet yönetimlerine de gönderilen RKI’nin raporunda tamamen aşı olanların virüsü bulaştırma riskinin azaldığını ortaya koyulduğu da ifade edildi.

Gelecek haftalarda aşı olanların sayısının artacağına işaret edilen haberde, aşılananlar için yeni uygulamaların hayata geçirilmesi durumunda milyonlarca Alman için can sıkıcı test ve karantina olmadan Akdeniz sahillerinde yaz tatilinin mümkün olabileceğine dikkat çekildi.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 2 Nisan itibarıyla 10 milyon 39 bin 938 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 334 bin 150 kişiye de ikinci dozu yapıldı ve böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 14 milyon 374 bin 88 doz aşı uygulandı.