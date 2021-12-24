Almanya'da aşılama kuyruğu

Kovid-19'dan korunmak amacıyla aşı olmak isteyen ve önceden randevu alanlar kısa bekleme süresinden sonra içeri alınırken, randevusuz olarak gelenler katedral meydanında yüzlerce metre uzunluğunda kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 4 saat süren aşılama çalışmaları esnasında Köln polisinin katedral çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Omicron vakaları artıyor

Robert Koch Ensitüsünden (RKI) dün yapılan açıklamada, ülkede omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

RKI, Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 370 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 110 bin 119 rakamına ulaştı.